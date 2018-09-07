Двенадцать команд выступят в Гродно на областной спартакиаде для трудных подростков

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Финал областного культурно-спортивного мероприятия для несовершеннолетних "Спорт, здоровье и закон" соберут сегодня в Гродно 12 команд, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гродненского облисполкома Людмила Ницкая.

Участие в спартакиаде принимают юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Как правило, это подростки, уже столкнувшиеся с нарушением закона. Поэтому команду на соревнованиях в обязательном порядке сопровождает представитель отдела внутренних дел, который может выйти на площадку в качестве игрока.

"Команды будут соревноваться в волейболе, мини-футболе и стритболе. В финал, который будут проводить на базе ЦСК "Неман", пробились победители зональных турниров. Это 12 команд из 10 районов области: по 4 финалиста в каждом виде спорта", - отметила Людмила Ницкая.

Традиционно финал сопровождается культурной программой. Ярко проходят церемонии открытия и закрытия спартакиады, награждения победителей. Участники имеют возможность пообщаться с известными спортсменами, которых приглашают в качестве почетных гостей.

Впервые это мероприятие прошло в 2012 году. Среди главных целей спартакиады - ориентирование подростков на полезный содержательный досуг и профилактика правонарушений в молодежной среде. Подобные соревнования способствуют пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подучетных подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Организаторами культурно-спортивного мероприятия для несовершеннолетних "Спорт, здоровье и закон" выступают главное управление идеологической работы и по делам молодежи, управление спорта и туризма, главное управление образования, управление культуры, комиссия по делам несовершеннолетних Гродненского облисполкома. Среди организаторов также прокуратура Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома и обком ОО "БРСМ".-0-