Двери на четырех станциях минского метро в 2018 году заменят на более широкие

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Входные группы на четырех станциях минского метро в 2018 году сделают удобнее для людей с ограниченными возможностями, сообщил журналистам заместитель директора по эксплуатации ГП "Минский метрополитен" Андрей Михайловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется заменить двери на более широкие на станциях "Пл. Я.Коласа", "Парк Челюскинцев", "Московская" и "Немига". Кроме того, ст.м. "Пролетарская", "Грушевка", "Михалово", "Петровщина" оборудуют речевыми информаторами.

Также, как ожидается, к концу года весь подвижной состав будет оснащен визуальными информационными системами с бегущей строкой, предполагается провести капремонт эскалаторов на ст.м. "Фрунзенская" и восьми вагонов.

Для удобства пассажиров реализуется проект по внедрению бесконтактной оплаты проезда. Первый такой турникет установлен на ст.м. "Площадь Ленина" (выход на пл. Независимости), в перспективе ими оборудуют все станции метрополитена.

В 2017 году, по словам Андрея Михайловского, выполнен капремонт эскалаторов на ст.м. "Партизанская" и восьми вагонов подвижного состава, на станциях заменены шесть входных групп, речевые информаторы появились на ст.м. "Могилевская", "Тракторный завод", "Автозаводская" и "Спортивная".-0-