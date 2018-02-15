Движение автобусов по маршрутам Минск-Новогорудок и Минск-Свитязь с 2 марта изменится

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2 марта в график рейсов на междугородных маршрутах Минск-Новогорудок и Минск-Свитязь вносятся изменения, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

В частности, на маршруте Минск-Новогрудок по пятницам приостанавливается движение автобусов из Минска в 8.10 и обратно из Новогрудка в 17.00.

Автобус рейса Минск-Свитязь, который отправляется со столичного автовокзала "Центральный" в 7.20, будет доезжать только до остановочного пункта "Новогрудок АВ" по субботам и воскресеньям. Из Новогрудка он будет отправляться в 14.35.-0-