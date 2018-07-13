Движение автобусов по пр.Победителей в районе МКАД останавливалось почти на 2 часа из-за ливня

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автобусов пр. Победителей в районе МКАД останавливалось почти на 2 часа из-за ливня, сообщили БЕЛТА в диспетчерской службе "Минсктранс".

В зону подтопления проезжей части попали маршруты №44,119с,136. Автобусы №119с ходили до деревни Ржавец, №44,136 - по улицам Нарочанская, Тимирязева в обоих направлениях. Движение было остановлено с 12.56, в настоящее время возобновлено.

Также с 16.04 на пр. Газеты Звезда в направлении пр.Любимова из-за подтопления проезжей части до 16.21 останавливалось троллейбусное движение на маршрутах №32,53 .-0-