Движение на части дороги Р58 в Минском районе ограничат из-за следственного эксперимента

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге Р58 Минск-Калачи-Мядель в Минском районе сегодня будет ограничено движение из-за проведения следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Сегодня с 16.30 до 19.00 на 22-м км автодороги Р58 Минск-Калачи-Мядель у поворота на д.Комсомолец запланировано проведение следственного эксперимента. Делается это для того, чтобы установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на данном участке дороги", - проинформировала Татьяна Белоног.

В это время будет ограничено движение на участке в обоих направлениях. Следователи просят водителей заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-