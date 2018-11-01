Движение на части дороги Р58 в Минском районе ограничат из-за следственного эксперимента

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге Р58 Минск-Калачи-Мядель в Минском районе сегодня будет ограничено движение из-за проведения следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
"Сегодня с 16.30 до 19.00 на 22-м км автодороги Р58 Минск-Калачи-Мядель у поворота на д.Комсомолец запланировано проведение следственного эксперимента. Делается это для того, чтобы установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на данном участке дороги", - проинформировала Татьяна Белоног.
В это время будет ограничено движение на участке в обоих направлениях. Следователи просят водителей заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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