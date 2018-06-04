Движение на части пр. Машерова будет временно ограничено из-за подготовки ко Дню Независимости

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части пр. Машерова в Минске будут временно ограничивать из-за подготовки ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение транспортных средств, в том числе и общественного транспорта, по пр. Машерова на участке от ул. Даумана до пр. Победителей с 21.00 до 23.00 ограничат 4, 7, 11, 14, 18, 21 и 25 июня. Сделано это будет в связи с проведением подготовительных мероприятий ко Дню Независимости - тренировок сводной роты почетного караула.

Также 5 июня с 05.30 до 05.50 будет ограничено движение по внутреннему кольцу МКАД на отрезке от ул. Скорины до ул. Байкальской, а 7 июня с 20.00 до 20.30 движение ограничат по внешнему кольцу МКАД от ул. Байкальской до ул. Скорины.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.-0-