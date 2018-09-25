Движение на части пр.Независимости могут ограничить ночью 27 сентября

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части проспекта Независимости в районе Национальной библиотеки могут ограничить ночью 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Проведение следственного эксперимента запланировано в ночь на 27 сентября напротив дома №116. "В связи с этим с 0.00 до 3.00 на участке проезжей части пр.Независимости от ул.Филимонова до ул.Калиновского при наличии дождя будет ограничено движение транспортных средств. Просим участников дорожного движения заранее учитывать эту информацию при планировании маршрута", - отметили в СК.
Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пешеход получил тяжелые травмы. Авария произошла в районе Национальной библиотеки 26 октября 2017 года около 5.00.-0-
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