Движение на части проспекта Жукова ограничат в Минске 26-28 мая из-за ремонта

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части проспекта Жукова в Минске будет ограничено 26-28 мая из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение на участке просп.Жукова в направлении от ул.Харьковской до просп.Дзержинского будет ограничено с 2.00 26 мая до 4.00 28 мая в связи с ремонтно-строительными работами по замене асфальтобетонного покрытия. С 2.00 2 июня до 4.00 4 июня движение будет ограничено в направлении от просп.Дзержинского до ул.Харьковской.

Также из-за работ по реконструкции ул.Чижевских введено временное запрещение движения всех видов транспорта по этой улице на участке от Игуменского тракта до проезда Чижевских с 25 мая до 1 июня.-0-