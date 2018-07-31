Движение на части трассы М6 в Гродненском районе временно ограничат 1 августа

31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Движение в направлении Гродно на части трассы М6, рядом со Скиделем, будет временно ограничено 1 августа, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
На 241-м км трассы Минск-Гродно в этот день пройдет следственный эксперимент. С 10 до 11 часов движение транспорта в районе деревни Песчанка будет ограничено.
Водителей просят учитывать данную информацию при выборе маршрутов для движения.-0-
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