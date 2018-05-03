Движение на части трассы М6 в Минском районе будет временно ограничено днем 4 мая

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в направлении Гродно на части трассы М6 в Минском районе будет временно ограничено днем 4 мая, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Движение ограничат в связи со следственным экспериментом. "Вблизи агрогородка Хатежино 4 мая с 11.00 до 12.30 на 19-м км автодороги М6 Минск - Гродно запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств аварии, которая произошла на данном участке трассы. Будет ограничено движение транспортных средств в направлении Гродно", - проинформировала Татьяна Белоног.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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