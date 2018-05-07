7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы Р23 в Минском районе будет временно ограничено вечером 8 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
С 22.30 до 23.30 на 12-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи в связи с проведением следственного эксперимента движение всех видов транспорта будет временно ограничено в обоих направлениях. Госавтоинспекция Минской области рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-
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