7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы Р23 в Минском районе будет временно ограничено вечером 8 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

С 22.30 до 23.30 на 12-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи в связи с проведением следственного эксперимента движение всех видов транспорта будет временно ограничено в обоих направлениях. Госавтоинспекция Минской области рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-