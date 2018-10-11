Движение на части трассы Р28 под Заславлем ограничат вечером 11 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вечером из-за следственного эксперимента ограничат движение на части дороги Минск - Молодечно - Нарочь в Минском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следственный эксперимент проведут с 19.30 до 20.30 на 33-м км автодороги у деревни Щербины. "Будут устанавливаться обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В указанный период времени ограничат движение транспорта на этом участке в обоих направлениях", - проинформировала Татьяна Белоног.

Следователи просят водителей заранее планировать маршрут с учетом данной информации.-0-