Движение на части трассы Р28 под Заславлем ограничат вечером 11 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вечером из-за следственного эксперимента ограничат движение на части дороги Минск - Молодечно - Нарочь в Минском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Следственный эксперимент проведут с 19.30 до 20.30 на 33-м км автодороги у деревни Щербины. "Будут устанавливаться обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В указанный период времени ограничат движение транспорта на этом участке в обоих направлениях", - проинформировала Татьяна Белоног.
Следователи просят водителей заранее планировать маршрут с учетом данной информации.-0-
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