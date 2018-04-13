Движение на части ул. Орловской в Минске будет временно ограничено

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части ул. Орловской в Минске сегодня днем будет ограничено на два часа, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Минску.
С 14.30 до 16.30 будет ограничено дорожное движение на части ул. Орловской от ул. Азизова до ул. Сморговский тракт в связи с проведением следственного эксперимента.
Следователи просят водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.-0-
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