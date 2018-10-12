Движение на части ул.Калиновского в Минске перекроют 14 октября

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части ул.Калиновского перекроют 14 октября в связи с визитом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и членов Священного синода Русской православной церкви. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение общественного и иного транспорта по ул.Калиновского от пр.Независимости до ул.Кедышко, а также по ул.Всехсвятской от ул.Калиновского до МКАД будет перекрыто 14 октября с 7.00 до 17.00.

Госавтоинспекция просит учитывать указанную информацию при выборе маршрута.-0-