Движение на части ул.Калиновского в Минске перекроют 14 октября

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части ул.Калиновского перекроют 14 октября в связи с визитом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и членов Священного синода Русской православной церкви. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Движение общественного и иного транспорта по ул.Калиновского от пр.Независимости до ул.Кедышко, а также по ул.Всехсвятской от ул.Калиновского до МКАД будет перекрыто 14 октября с 7.00 до 17.00.
Госавтоинспекция просит учитывать указанную информацию при выборе маршрута.-0-
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