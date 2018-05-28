28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части внутреннего кольца МКАД ненадолго ограничат 29 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 5.30 до 5.50 будет ограничено движение транспортных средств, в том числе общественного транспорта, по внутреннему кольцу МКАД на участке от ул.Скорины до ул.Байкальской. Также 31 мая с 20.00 до 20.30 будет ограничено движение по внешнему кольцу МКАД от ул.Байкальской до ул.Скорины. Сделано это будет в связи с проведением подготовительных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.-0-