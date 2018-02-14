Движение на дороге Минск-Дзержинск будет временно ограничено днем 15 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на автодороге Р1 Минск-Дзержинск будет временно ограничено днем 15 февраля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В УГАИ пояснили, что с 12.00 до 13.30 вблизи агрогородка Щомыслица Минского района (железнодорожный путепровод) дистанция электроснабжения минского отделения БЖД планирует менять провода высоковольтной воздушной линии. В связи с этим движение транспорта здесь будет ненадолго ограничено.

Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам учитывать эту информацию при планировании времени и маршрута поездок.-0-