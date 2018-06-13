Движение на трассе М1 в Дубровенском районе полностью восстановлено

13 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Движение на трассе М1 в Дубровенском районе восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Дубровенском райисполкоме.
После обеда 12 июня на трассе Минск-Брест-Москва на границе с Россией образовалась серьезная пробка. Около 19.00 наблюдалась максимальная протяженность автоколонны на дороге, составлявшая почти 20 км. Полностью движение было восстановлено к 2.00. Все это время дорожную безопасность в плане предупреждения ДТП, своевременного продвижения колонны и недопущения образования заторов обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции, работавшие в усиленном режиме.
Ситуация на трассе М1 в Дубровенском районе находится под контролем.-0-
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