Движение на участке МКАД до 13 августа может быть затруднено из-за ремонта

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке МКАД в ближайшие пять дней может быть затруднено из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в объединении "Горремавтодор Мингорисполкома".

Работы будут проводится с 20.00 сегодняшнего дня до 6.00 13 августа на участке внешнего кольца от 42-го до 46-го км. Менять покрытие планируется полосами.

Всего "Горремавтодор Мингорисполкома" в II полугодии заменит 160 тыс. кв.м улично-дорожной сети.-0-