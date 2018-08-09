Движение на участке МКАД до 13 августа может быть затруднено из-за ремонта

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке МКАД в ближайшие пять дней может быть затруднено из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в объединении "Горремавтодор Мингорисполкома".
Работы будут проводится с 20.00 сегодняшнего дня до 6.00 13 августа на участке внешнего кольца от 42-го до 46-го км. Менять покрытие планируется полосами.
Всего "Горремавтодор Мингорисполкома" в II полугодии заменит 160 тыс. кв.м улично-дорожной сети.-0-
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