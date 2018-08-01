1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке МКАД затруднено из-за провала проезжей части, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой. "Провал проезжей части дороги в третьей полосе движения. По предварительной информации, лопнула опора моста. На данный момент затруднено движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце, со стороны ул.Чижевских в направлении ул.Кижеватова", - проинформировали в ГАИ.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что в связи с ремонтными работами из-за проседания асфальтового покрытия на внутреннем кольце МКАД будет закрыто движение транспорта в районе пересечения Игуменского тракта и кольцевой - по путепроводу и под ним. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута следования.-0-
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