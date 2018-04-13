Движение на участке трассы М1 в Столбцовском районе сегодня будет ограничено

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке трассы М1 в Столбцовском районе будет ограничено сегодня вечером, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Сегодня с 20.30 до 21.30 на 277-м км автодороги М1 вблизи д. Старый Свержень запланировано проведение следственного эксперимента. Проводится он для выяснения обстоятельств аварии, которая случилась на данном участке трассы. Движение транспорта будет ограничено в обоих направлениях.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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