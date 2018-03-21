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Движение на участке ул.В.Хоружей в Минске ограничат сегодня с 21.00 до 22.00

Регионы 21.03.2018 | 15:29
Фото из архива
Фото из архива

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке ул. Веры Хоружей в Минске будет ограничено сегодня с 21.00 до 22.00 в связи с проведением следственного эксперимента, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Частично ограничат дорожное движение по ул. Веры Хоружей в направлении от ул. Куйбышева в сторону ул. Максима Богдановича. "Следственный эксперимент проводится в ходе расследования уголовного дела по факту аварии 19 января 2018 года. Тогда микроавтобус сбил 90-летнюю женщину, которая спустя два дня скончалась в больнице, - проинформировала Марина Дранькова. - Будет определяться видимость пешехода водителем, чтобы установить наличие или отсутствие технической возможности предотвратить наезд. По результатам будет дана окончательная правовая оценка".

Следователи просят водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута движения.-0-

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Минск, Следственный комитет
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