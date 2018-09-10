10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке ул. Володько в Минске будет закрыто 14-23 сентября из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".
В связи с дорожно-строительными работами и закрытием ул. Володько на участке от ул. Аэродромной до ул. Воронянского на этот период вносятся изменения в работу пассажирского транспорта.
Так, движение автобусов маршрута №65 будет организовано по ул. Маяковского, Аранской, Могилевской, Володько, Воронянского и далее по маршруту с остановкой "Денисовская" на изменяемом участке в обоих направлениях и отменой остановки "Козыревская".
Автобусы маршрута №93 будут двигаться в направлении ДС Шабаны по ул. Воронянского, Володько, Могилевской, Аранской, Маяковского, Денисовской и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановки "Денисовская" и отменой выполнения остановки "Козыревская".
Движение автобусов по маршруту №4Д будет организовано с южной магистрали по ул. Аэродромной, Маяковского, Аранской, Володько, Воронянского и далее по маршруту без остановок на данном участке.
Для автобусных маршрутов №65, 93 остановка "Володько" организуется на оборудованной площадке по ул. Володько за перекрестком с ул. Воронянского в направлении ул. Могилевской.-0-
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