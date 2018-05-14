Движение на участке внешнего кольца МКАД ограничат утром 15 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке внешнего кольца МКАД будет ограничено утром 15 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 05.30 до 05.50 будет ограничено движение транспортных средств, в том числе общественного транспорта, по внешнему кольцу МКАД на участке от ул. Байкальской до ул. Скорины. Сделано это будет в связи с проведением подготовительных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.-0-