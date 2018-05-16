Движение на участке внешнего кольца МКАД ограничат вечером 17 мая

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке внешнего кольца МКАД будет ограничено вечером 17 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 20.00 до 20.30 будет ограничено движение транспортных средств, в том числе общественного транспорта, по внешнему кольцу МКАД на участке от ул. Байкальской до ул. Скорины. Сделано это будет в связи с проведением подготовительных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.-0-
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