Движение общественного транспорта сегодня в Минске останавливалось из-за дождя на шести участках

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня после обеда в связи со сложными погодными условиями приостанавливалось движение городского общественного транспорта на шести участках. Это следует из оперативной информации на сайте "Минсктранса", сообщает БЕЛТА.

Десять минут (с 16.30 до 16.40) составила остановка движения троллейбусов маршрутов № 29, 35, 37, 38, 54, 55 и 61 на бульваре Толбухина.

С 16.34 до 16.50 на ул. Седых стояли автобусы маршрута №87с.

Совсем недавно возобновлено движение троллейбусов № 29, 61 и автобусов № 13 и 37 на ул. Калиновского и Кнорина.

С 16.35 до 17.24 рядом - на ул. Калиновского и по Логойскому тракту - стояли трамваи маршрутов № 5, 6, 11 и автобусы № 13, 37, 80, 113с, 115э, 145с.

На шесть минут замер трафик троллейбусов № 34, 46 и 53 на перекрестке ул. Богдановича и 4-го полиграфического переулка.

С 16.50 до 17.22 на ул. Волгоградской перед Логойским трактом не двигались автобусы маршрутов № 37, 80, 113с, 115э, 145с.-0-