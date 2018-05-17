Движение ограничат сегодня вечером на участке трассы М4 под Червенем

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке трассы Минск - Могилев в Червенском районе ограничат движение, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Сегодня с 22.00 до 01.00 на 67-м км автодороги Минск - Могилев вблизи поворота на д.Федоровск запланирован следственный эксперимент. Делается это для того, чтобы установить обстоятельств ДТП, которое случилось в этом месте. В указанный период времени будет ограничено движение на данном участке в обоих направлениях.
Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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