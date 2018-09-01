Движение по мосту через Припять в Житковичском районе откроется в срок - Румас

1 сентября, Туров /Корр. БЕЛТА/. Движение по мосту через Припять в Житковичском районе откроется в срок, сообщил премьер-министр Сергей Румас журналистам во время рабочей поездки в Гомельскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последний раз я был на реконструкции моста и разговаривал с подрядчиками примерно полтора месяца назад. Сегодня можно сделать однозначный вывод о том, что строители находятся в графике", - сказал Сергей Румас. Глава государства поручал завершить строительство моста через Припять к 7 ноября.

Мост строится по новым технологиям. В ближайшее время металлические пролеты будут опущены на опоры моста. "Хочется верить, что этот мост строится на века и минимум 100 лет будет радовать жителей Туровщины удобным сообщением", - отметил премьер-министр.

Трещины в мосту через Припять (между Житковичами и Туровом) обнаружили в декабре прошлого года. Ремонт обойдется в Br50 млн. Сейчас там работают паромная и понтонная переправы.-0-

Фото Максима Гучека