Движение по мосту через Припять в Житковичском районе откроется в срок - Румас

1 сентября, Туров /Корр. БЕЛТА/. Движение по мосту через Припять в Житковичском районе откроется в срок, сообщил премьер-министр Сергей Румас журналистам во время рабочей поездки в Гомельскую область, передает корреспондент БЕЛТА.
"Последний раз я был на реконструкции моста и разговаривал с подрядчиками примерно полтора месяца назад. Сегодня можно сделать однозначный вывод о том, что строители находятся в графике", - сказал Сергей Румас. Глава государства поручал завершить строительство моста через Припять к 7 ноября.
Мост строится по новым технологиям. В ближайшее время металлические пролеты будут опущены на опоры моста. "Хочется верить, что этот мост строится на века и минимум 100 лет будет радовать жителей Туровщины удобным сообщением", - отметил премьер-министр.
Трещины в мосту через Припять (между Житковичами и Туровом) обнаружили в декабре прошлого года. Ремонт обойдется в Br50 млн. Сейчас там работают паромная и понтонная переправы.-0-
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