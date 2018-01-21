Движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть к 1 января 2019 года

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по отремонтированному мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть к 1 января 2019 года. Такое сроки озвучил генеральный директор ОАО "Мостострой" Сергей Вашкевич в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"1 марта должна заработать паромная переправа. Позже речку перекинут в другое русло, пролетное строение аварийного моста будет полностью разбираться и заменяться на металлическое пролетное строение. Задача стоит к 1 января 2019 года пустить по мосту движение", - рассказал Сергей Вашкевич.
Основы у припятского моста останутся, они вбиты в дно сваями на глубину нескольких многоэтажных домов - конструкция более чем прочная. А вот коробки, которые треснули на центральном стыке, заменят на металл.
Мост через Припять в Житковичском районе треснул в начале декабря, сейчас движение по нему запрещено. Для организации движение был создан понтонный мост, однако позже он был поврежден из-за непогоды. Понтонная переправа будет восстановлена при благоприятной погоде. Пока людей с одного берега на другой перевозят спасатели на катере.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4206 BYN
|2.411 BYN
|2.424 BYN
|USD
|1.9775 BYN
|1.974 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.4824 BYN
|3.465 BYN
|3.493 BYN