6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Движение по обновленному мосту через Припять в Житковичском районе планируют открыть в ноябре 2012 года. Об этом шла речь сегодня на заседании комиссии по ЧС при Гомельском облисполкоме, которое прошло в Житковичском районе с участием заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.

В Житковичском районе Анатолий Калинин ознакомился с ходом реконструкции моста через Припять, паводковой ситуацией в регионе. На заседании комиссии поставлена задача не позднее 19 мая подготовить площадку для демонтажа аварийных участков моста. Планируется, что в начале июня будут взорваны аварийные его участки. Как пояснил Игорь Матвецов, под углом взорвут четыре опоры, в результате бетонные коробки с повреждениями будут сброшены на подготовленную площадку для последующей разборки. После этого будут возведены временные сооружения для монтажа металлического пролетного строения.

Движение по обновленному мосту планируют открыть в ноябре этого года. Весь комплекс работ, сопровождающий объект, завершат в 2019 году.

В настоящее время также ведутся работы по изменению русла реки. Движение судов по новому руслу планируется открыть после 20 апреля.

На заседании комиссии обсуждалась и тема функционирования паромной переправы через Припять. Она будет работать параллельно с действующим понтонным мостом. Сейчас проходят последние согласования, касающиеся работы парома, устанавливается график, который будет увязан с расписанием общественного транспорта. Планируется, что уже на следующей неделе движение парома будет открыто.

Паром длиной в 70 м и грузоподъемностью в 1 тыс. т способен за один рейс переправить до 50 пассажиров, а также 5 фур и 20-25 легковых автомобилей.-0-