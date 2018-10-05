Движение по одной стороне ул.Ульяновской в Минске закрывается с 8 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно закрывается движение по одной стороне ул.Ульяновской при движении от ул.Свердлова до ул.Бобруйской, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

С 8 по 14 октября автобусы маршрута №901 в направлении ДС "Дружная" будут ходить по улицам Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Свердлова" по ул.Ульяновской до перекрестка с ул.Свердлова на временно оборудованной площадке.

Изменения связаны с реконструкцией трамвайной линии в районе вокзала. Ранее предполагалось завершить работы до 1 октября, но затем сроки продлили до 1 ноября. При модернизации участка применяются современные технологии, в том числе по устройству бесшпального пути.-0-