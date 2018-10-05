Движение по одной стороне ул.Ульяновской в Минске закрывается с 8 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно закрывается движение по одной стороне ул.Ульяновской при движении от ул.Свердлова до ул.Бобруйской, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
С 8 по 14 октября автобусы маршрута №901 в направлении ДС "Дружная" будут ходить по улицам Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Свердлова" по ул.Ульяновской до перекрестка с ул.Свердлова на временно оборудованной площадке.
Изменения связаны с реконструкцией трамвайной линии в районе вокзала. Ранее предполагалось завершить работы до 1 октября, но затем сроки продлили до 1 ноября. При модернизации участка применяются современные технологии, в том числе по устройству бесшпального пути.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4791 BYN
|2.472 BYN
|2.479 BYN
|USD
|2.1556 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2386 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN