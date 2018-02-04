Движение по понтонному мосту через Припять приостановлено из-за мороза

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе приостановлено из-за мороза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Как пояснили в ГАИ, движение транспорта временно перекрыто из-за ухудшения погодных условий, образования ледяного покрова. "Людей переправляют на пароме. Для автомобилей предусмотрен объезд через Мозырь и Пинск", - проинформировали в Госавтоинспекции.

Движение по понтонному мосту через Припять было восстановлено 31 января после того, как из-за резких изменений погодных условий 14 января было повреждено крепление понтонного моста. Он заменяет стационарный автомобильный мост через Припять в Житковичском районе, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.-0-