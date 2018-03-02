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Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе планируют открыть сегодня

Регионы 02.03.2018 | 13:18
Временный понтонный мост на реке Припять. Фото из архива
Временный понтонный мост на реке Припять. Фото из архива

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе планируют открыть сегодня, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Житковичского райисполкома Сергей Савич.

"Переправа размещена в районе деревни Борки, что примерно в двух километрах выше по течению от прежнего места размещения. Дорога к новой переправе отсыпается на неподтопляемых отметках с расчетом на повышение уровня воды во время паводка", - сказал Сергей Савич. Он также отметил, что на обоих берегах оборудованы пункты обогрева.

До момента открытия понтонного моста перевозку людей через Припять осуществляют катера.

Движение по понтонному мосту будет разрешено для пешеходов и легкового транспорта. Проезд большегрузных транзитных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - Давид-Городок - Туров.

Понтонный мост как временная мера, заменяющая стационарный автомобильный мост, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина, будет функционировать, пока позволяют погодные условия. "При неблагоприятных метеорологических явлениях, которые остановят работу понтонной переправы, людей вновь будут перевозить катерами. Меры по перевозке населения с одного берега на другой будут предприняты и при интенсивном ледоходе или шугоходе. В том числе рассматривается вариант организации транспортировки при помощи ледокола", - пояснил заместитель председателя райисполкома.

Собеседник также отметил, что продолжаются работы по строительству паромной переправы.-0-

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Президент сказал, что намерен посетить этот район весной и проконтролировать эти вопросы. "Не дай бог, люди начнут жаловаться, что мы не соприкоснулись с этой проблемой", - предупредил Александр Лукашенко.

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Теги
Гомельская область, дороги, Житковичи
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