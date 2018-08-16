Движение по пр. Победителей в Минске 18-19 августа ограничат на время шоссейной велогонки

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по пр. Победителей в Минске 18-19 августа ограничат на время проведения международных соревнований "Гран-при Минска" и "Кубок Минска" по велосипедному спорту на шоссе, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Движение пассажирского транспорта 18 августа будет приостановлено по пр. Победителей с 10.40 до 11.00 на период старта и движения участников от Дворца спорта и с 14.55 до 15.15 на период возвращения со стороны Ждановичей. С 11.00 до 14.55 изменения ожидают район Заславского водохранилища - участки дорог Р-28, Н-9031, Н-9036 (пригородные маршруты №219, 223, 225, 227, 419, 420).

19 августа с 10.30 до 13.30 пр. Победителей от ул. Немига до просп. Машерова (включая перекресток) будет закрыт. На это время вносятся изменения в работу автобусных маршрутов.

Автобусы №1, 69, 119С будут следовать по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, пр. Победителей в обоих направлениях, с выполнением для маршрута №119С остановочных пунктов "Романовская Слобода", "ст.м. Фрунзенская", "Тимирязева" в прямом направлении и "Тимирязева", "ст.м. Фрунзенская", "Городской Вал" в обратном направлении;

Движение автобуса №73 организуется по ул. Московская, пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в прямом направлении и по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обратном направлении;

- Трасса автобуса №91 проляжет по пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обоих направлениях; №29, 44, 136 - по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях с остановкой "Выставочный комплекс"; №163 - по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении, ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская в обратном направлении;

19 августа с 13.30 до 18.00 закрывается пр. Победителей на участке от ул. Немига до ул. Ратомская (включая перекресток). Автобусы №1 со стороны вокзала будут ходить по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях; №119С - по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская до ДС "Веснянка"; №11 со стороны пр. Пушкина - по ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях; №91 со стороны ул. М.Богдановича - по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская до ДС "Веснянка" в обоих направлениях; №133 со стороны ДС "Веснянка" по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская и далее по маршруту; в обратном направлении по ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская.

Движение автобусов №76Э, 89Э со стороны пл. Бангалор организуется по ул. Орловская, ул. Тимирязева; в обратном направлении по ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская и далее по маршрутам с выполнением остановки "Л.Украинки" в обоих направлениях; №73 - по ул. Московская, пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в прямом направлении, по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обратном направлении.

Трасса автобусов №44, 136 со стороны пр. Машерова проляжет по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева, Р-28, в обратном направлении по ул. Парковая, МКАД, ул. Тимирязева (с разворотом на перекрестке с ул. Саперов), ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, пр. Машерова; №69 со стороны пр. Пушкина - по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, пр. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях; №163 - по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении; №29 со стороны пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением остановки "Выставочный комплекс".

Троллейбусные маршруты №10, 39, 77 со стороны пр. Пушкина и ул. Притыцкого сокращается до разворотного кольца "Берута".-0-