Движение по пр.Независимости и Логойскому тракту в Минске нормализовалось

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по проспекту Независимости и Логойскому тракту в Минске нормализовалось, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероника Романькова.

Пробки по проспекту Независимости, в частности, образовались из-за непогоды, а также увеличения потока машин на выезд из города. "Движение нормализуется, и пробки по городу постепенно исчезают", - сказала Вероника Романькова.

Из-за дождя в Минске были подтопления по улицам Толбухина, Сурганова, Якуба Коласа, Куйбышева и др. На данный момент пробок там нет.

С учетом погодных условий в ГАИ Минска просят водителей быть взаимовежливыми, соблюдать скоростной режим и дистанцию: на скользком полотне тормозной путь увеличивается.

По последней информации, движение трамваев на участке улицы Якуба Коласа, которое было затруднено в связи с затоплением трамвайных путей, также нормализовалось.

Информации о серьезных происшествиях по линии МЧС в настоящее время нет.

Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, неблагоприятные явления сохранятся до 23 часов.-0-