Движение по трассе М1 в сторону Бреста будет временно ограничено в Несвижском районе

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в сторону Бреста на участке трассы М1 будет сегодня временно ограничено в Несвижском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сегодня с 17.00 до 18.30 на 257-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ вблизи д.Островки Несвижского района запланировано проведение следственного эксперимента. "Он проводится для того, чтобы установить обстоятельства ДТП, которое случилось на этом участке трассы. В указанный период времени будет ограничено движение на данной части дороги в направлении Бреста", - проинформировала Татьяна Белоног.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-