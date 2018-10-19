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Движение по ул. Бобруйская, Пулихова, Аранская, Первомайская в Минске 20-22 октября будет ограничено

Регионы 19.10.2018 | 14:37
Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20-22 октября ограничивается движение на некоторых участках улично-дорожной сети, в работу общественного транспорта вносятся изменения, сообщили БЕЛТА на в учреждении "Столичный транспорт и связь".

Так, из-за замены асфальта на участке ул. Аранской от ул. Маяковского до ул. Тростенецкая 20 октября троллейбусы №3,16 со стороны ул. Свердлова будут следовать по ул. Маяковского, Денисовская, Ванеева, Партизанскому пр., №19 со стороны ул. Могилевская - по ул. Маяковского, Денисовская, Ванеева, пр. Рокоссовского, №30, 36 со стороны ул. Свердлова - по ул. Маяковского, Денисовская, Ванеева, пр. Рокоссовского.

Движение в направлении ж/д вокзала, ДС "Курасовщина" 20 октября будет без изменений, 21 октября троллейбусы №3, 16 поедут по Партизанскому пр., ул. Ванеева, Денисовская, Маяковского, №30, 36 - по пр. Рокоссовского, ул. Ванеева, Денисовская, Маяковского. Вместо троллейбусного маршрута №19 организуется автобус №19Т "ДС Серебрянка - ДС Курасовщина".

С целью компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута № 930 "АВ Восточный - Вокзал" со следованием по ул. О.Кошевого, Партизанскому пр., ул. Аранская, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйская в прямом направлении, по ул. Ленинградская, Свердлова, Маяковского, Аранская, Партизанскому пр., ул. Ванеева - в обратном направлении.

Также 20, 21, 27, 28 октября в связи с закрытием движения всех видов транспорта в районе ул. Пулихова и ул. Первомайская в направлении ул. Ульяновская вносятся следующие изменения в работу пассажирского транспорта: автобус №57 от ДС "Восточная" будет следовать по улицам Смоленская, Ленина, Ульяновская, Первомайская, Я.Купалы; автобус №901 со стороны Комаровского рынка - по ул. Захарова, Смоленская, Ленина, Ульяновская с выполнением на изменяемом участке остановки "ст.м. Первомайская". В обратном направлении трассы не меняются.

На выходных закрывается движение всех видов транспорта по ул. Бобруйская в районе пересечения с ул. Ленинградская. Вносятся изменения в работу троллейбусов №4, 7, 44 (со стороны ул. Гусовского будут ходить по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига до музтеатра, в обратном направлении - по ул. К.Цеткин, Кальварийская), №36 (от ДС "Юго-запад" движение организуется по ул. Голубева, пр. газеты "Звязда", ул. Алибегова, пр. Дзержинского до станции метро "Михалово" в обоих направлениях с присвоением маршруту номера 36Д; от ДС "Серебрянка" - по ул. Якубова, Плеханова, пр. Рокоссовского, ул. О.Кошевого, пр. Партизанскому, ул. Аранская, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйской до вокзала в прямом направлении, в обратном – по ул. Ленинградская, Свердлова, Маяковского, Аранская, пр. Партизанскому, ул. О.Кошевого, пр. Рокоссовского, ул. Плеханова, ул. Якубова с присвоением номера 36".

Для компенсации снятого троллейбусного движения организуется временный маршрут №950 "Вокзал - ст.м. Фрунзенская" со следованием по ул. Бобруйская, К.Цеткин, Кальварийская в прямом направлении, по ул. Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал, пр. Независимости, ул. Свердлова, Кирова в обратном направлении.

Автобусы №46, 78 будут ходить со стороны ул. К.Цеткин по ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова до остановки "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении; по ул. Бобруйской, К.Цеткин в обратном направлении; №115Э, 300Э, 1400-ТК от АВ "Центральный" - по ул. Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Я.Купалы, пр. Независимости в прямом, по пр. Независимости, Свердлова, Бобруйская в обратном направлении; № 123 в направлении пл. Независимости - по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская, пр. Независимости с выполнением на изменяемом участке остановки "Технологический университет".

Движение автобуса №127 от ул. Ульяновской организуется по ул. Свердлова, Кирова до остановки "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении, в обратном – по ул. Ленинградская, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская с выполнением остановок "Михайловский сквер, "АВ Центральный"; № 151Э на участке от ул. Аранской до ул. К.Цеткин - по ул. Могилевской, Толстого, Московской;№901 от ДС "Дружная" - по ул. Вокзальная, Толстого, Могилевская, Аранская, Маяковского, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская в прямом направлении, в обратном – по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская, Московская, Толстого, Вокзальная с выполнением на изменяемом участке остановки "Свердлова".

Также в связи с закрытием выезда с ДС "Юго-запад" с 21.00 19 октября до 1.00 20 октября троллейбусы №36, 39 от ДС "Юго-запад" будут следовать по ул. Рафиева, Алибегова, Я.Брыля, №40 в направлении ДС "Юго-запад" - по ул. Голубева, пр. газеты "Звязда", пр. Любимова, ул. Рафиева.-0-

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