Движение транспорта будет ограничено возле Дворца спорта в Минске 31 декабря и 1 января

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта будет временно ограничено в районе Дворца спорта в Минске 31 декабря и 1 января. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

В новогоднюю ночь ГУВД традиционно уделяет особое внимание обеспечению правопорядка при проведении праздничных мероприятий. С учетом всех особенностей усилия правоохранителей будут сосредоточены на местах массовых гуляний и на прилегающих территориях.

Для обеспечения дорожной безопасности у мест массовых гуляний будут введены временные ограничения движения транспорта. С 22.00 31 декабря до завершения ночных праздничных мероприятий будет перекрыто движение транспорта от ул.Немига в сторону пр.Победителей (местный проезд по четной стороне пр.Победителей), за исключением общественного. Также в это время будет исключена посадка и высадка пассажиров на расположенной по четной стороне пр.Победителей остановке "Дворец спорта".

С 1.00 1 января перед проведением и до завершения праздничного фейерверка будет ограничено движение по пр.Победителей на участке от пр.Независимости до пр.Машерова и по ул.Сторожевской на участке от ул.М.Богдановича до пр.Машерова. Кроме того, инспекторы ГАИ усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы.

В районе массовых мероприятий будет организована работа контрольно-пропускных и фильтрационных пунктов. Сделано это будет для недопущения к охраняемым местам нетрезвых граждан или людей с алкогольными, а также другими напитками (исключение составляют вода и безалкогольные напитки в прозрачной емкости объемом не более 0,5 л), имеющих при себе взрывоопасные, запрещенные или ограниченные к свободному обороту предметы, домашних животных. "Просим минчан и гостей города с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности и общественного порядка. Соблюдать правила безопасного поведения в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях, - отметил заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб. - Также призываем всех участников праздника быть взаимно вежливыми, не создавать неприятных прецедентов, проявлять разумную бдительность и при необходимости информировать сотрудников органов внутренних дел о подозрительных лицах или обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра".

Любители новогодних фейерверков должны помнить, что при самовольном использовании пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий либо значительного скопления граждан они могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной ст.17.1 (мелкое хулиганство) КоАП Беларуси с наказанием в виде штрафа (от 2 до 30 базовых величин) или ареста.-0-