13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта изменяется с 17 июля в районе ст. Минск-Южный в связи с очередным этапом строительных работ, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс"
Автобусы №4, 4Д от ул. Аэродромной до ст. Минск-Южный будут ходить прямо (без поворота на ул. Германовскую) в тупик Южной магистрали, далее разворотом направо с выполнением конечной остановки на новой площадке по пер. Физкультурный. В обратном направлении движение организовано по Физкультурному переулку, местному проезду, Южной магистрали и далее по маршруту.
Остановочные пункты "Германовская" переносятся на оборудованные по постоянному варианту площадки Южной магистрали в обоих направлениях.-0-
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