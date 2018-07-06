Движение транспорта на участке ул. Ульяновской в Минске закрывается с 9 по 22 июля

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта по ул. Ульяновской от ул. Энгельса до ул. Красноармейской закрывается с 9 по 22 июля, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".
Автобусы №901 в обоих направлениях от ул. Ульяновской до ул. Первомайской будут ходить по ул. Ленина, Смоленской, Пулихова. На изменяемом участке предусмотрены остановочные пункты "Парк Горького" по ул. Пулихова в направлении ДС Дружная и "ст.м. Первомайская" в обоих направлениях.
Остановка "Лицей БГУ" отменяется.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3246 BYN
|2.318 BYN
|2.326 BYN
|USD
|1.9859 BYN
|1.983 BYN
|1.987 BYN
|RUB
|3.1447 BYN
|3.135 BYN
|3.148 BYN