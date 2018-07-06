Движение транспорта на участке ул. Ульяновской в Минске закрывается с 9 по 22 июля

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта по ул. Ульяновской от ул. Энгельса до ул. Красноармейской закрывается с 9 по 22 июля, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Автобусы №901 в обоих направлениях от ул. Ульяновской до ул. Первомайской будут ходить по ул. Ленина, Смоленской, Пулихова. На изменяемом участке предусмотрены остановочные пункты "Парк Горького" по ул. Пулихова в направлении ДС Дружная и "ст.м. Первомайская" в обоих направлениях.

Остановка "Лицей БГУ" отменяется.-0-