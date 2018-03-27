Движение транспорта на ул. Пушкина в Колодищах вечером временно ограничат

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено сегодня вечером по ул. Пушкина в Колодищах (Минский район), сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Ограничение движения по всем полосам запланировано с 19.30 до 21.30 в связи с проведением следственного эксперимента.

Для исключения заторовых ситуаций Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом этой информации.-0-