Движение транспорта на ул. Пушкина в Колодищах вечером временно ограничат

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено сегодня вечером по ул. Пушкина в Колодищах (Минский район), сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Ограничение движения по всем полосам запланировано с 19.30 до 21.30 в связи с проведением следственного эксперимента.
Для исключения заторовых ситуаций Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом этой информации.-0-
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