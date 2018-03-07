Движение транспорта по проспекту Независимости 8 марта будет временно ограничено

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по проспекту Независимости в Минске 8 марта будет временно ограничено. Такая информация размещена на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В Минске 8 марта пройдут республиканские легкоатлетические соревнования "Женский забег". В связи с этим временно будет ограничено движение всех видов транспорта с 8.00 до 15.00 по пр. Независимости на участке от ул. Бобруйской, ул. Московской до ул. Свердлова, с 11.30 до 13.00 - по пр. Независимости на участке от ул. Свердлова до ул. Козлова.

Столичная ГАИ рекомендует выбирать объездные маршруты движения с учетом этой информации.-0-