Движение транспорта по ул. К.Цеткин закрывается в Минске 29 апреля - 1 мая

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по ул. К.Цеткин на участке от ул. Кальварийской до пл. Ф.Богушевича закрывается в Минске 29 апреля - 1 мая, на это время вносятся изменения в работу общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в учреждении "Столичный транспорт и связь".

Закрытие движения связано с выполнением дорожно-строительных работ на пересечении ул. К.Цеткин и Кальварийской.

Движение троллейбусов маршрута №13 со стороны ДС Сухарево-5 организуется до станции метро "Пушкинская" с присвоением маршруту номера №13Д.

Движение троллейбусов маршрута №9 со стороны ДС Кунцевщина организуется до ул. Гусовского со следованием от ул. Пономаренко по пр. Пушкина, ул. Притыцкого, Кальварийской, Гусовского в прямом направлении, обратно по ул. Гусовского, Харьковской, Пономаренко и далее по маршруту с присвоением маршруту наименования №9Д "ДС Кунцевщина - Гусовского".

Работа троллейбусных маршрутов №4, 7, 14, 44 отменяется. Организуется работа временных автобусных маршрутов: №944 "ДС Запад-3 - Бобруйская" со следованием по ул. Одинцова, Тимошенко, Притыцкого, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской в прямом направлении, Бобруйской, пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Притыцкого, Тимошенко, Одинцова - в обратном направлении; №907 "ДС Сухарево-5 - Бобруйская" со следованием по ул. Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Пономаренко, Харьковской, Гусовского, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской в прямом направлении, Бобруйской, пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Гусовского, Харьковской, Пономаренко, Шаранговича, Лобанка, Сухаревской, Панченко - в обратном направлении; №14Т "ДС Масюковщина - Городской Вал" по трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута №14.

Движение автобусов маршрутов №46, 78 организуется в направлении железнодорожного вокзала по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "ст.м "Фрунзенская", "Романовская Слобода", "Музыкальный театр"; в обратном направлении по ул. Бобруйской, пр. Независимости, Городской Вал, Кальварийской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "пл. Независимости", "Романовская Слобода", "ст.м. "Фрунзенская".

Движение автобусов маршрутов №151Э, 190Э, 1109-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК на участке от железнодорожного вокзала организуется по ул. Бобруйской, К.Цеткин, пр. Дзержинского, 2-му пер. Р.Люксембург, ул. К.Либкнехта, 1-му городскому кольцу (ул. Домашевская), ул. Тимирязева с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "ст.м "Молодежная" по ул. Домашевская в обоих направлениях.

Движение автобусов пригородного экспрессного маршрута №499-ТК "АВ Центральный - Заславль" организуется со стороны железнодорожного вокзала по ул. Бобруйской, К.Цеткин, пр. Дзержинского, Жукова, Пушкина, ул. Тимирязева; в направлении железнодорожного вокзала - по ул. Тимирязева, пр. Пушкина, ул. Кальварийской, 1-му городскому кольцу (ул. Домашевская), ул. К.Либкнехта, 2-му пер. Р.Люксембург, просп. Дзержинского, ул. К.Цеткин, Бобруйской.

Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус, и тем, кто имеет электронные билеты многоразового пользования на определенный период времени (месяц, 10 суток и иные периоды), предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №40, 46, 50С, 78, 907, 944, 14Т на дублируемых и закрываемых участках.-0-