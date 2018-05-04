Движение транспорта по ул.Орловской в Минске сегодня будет временно ограничено

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по улице Орловской от улицы Азизова до улицы Сморговский тракт в Минске сегодня временно будет ограничено, сообщили БЕЛТА в УСК по Минску.

Движение будет ограничено с 10.30 до 12.30. На пешеходном переходе на этом участке дороги запланирован следственный эксперимент в связи со случаем наезда на пешехода с причинением тяжкого телесного повреждения.

В УСК обращаются к водителям с просьбой учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.-0-