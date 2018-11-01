Движение транспорта по внутренней стороне МКАД в районе Лошицы откроется 3 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по внутреннему кольцу на путепроводе МКАД откроется 3 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия "Гордорстрой" Василий Тибеж.
"Внутреннее кольцо МКАД станет доступно для транспорта ориентировочно в 12.30. Осталось нанести разметку на указанной части дороги", - сказал Василий Тибеж.
А 7 ноября, добавил он, будет открыто движение под путепроводом в сторону улиц Игуменский тракт и Бабушкина. Сейчас идет укладка асфальта в нижней зоне.
Как сообщалось, в начале августа на 19-м км МКАД в районе Лошицы просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение. Путепровод возведен в 1985 году. Первоначально предполагалось заменить только одно пролетное строение, завершить восстановление к 1 октября, но объем работ после детального обследования вырос вдвое. Сметная стоимость строительства объекта составила более Br4,3 млн.-0-
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