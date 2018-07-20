Движение транспорта в Минске изменится 21 июля в связи с парадом к Дню пожарной службы

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 21 июля вносятся изменения в работу общественного транспорта в связи с проведением парада, посвященного 165-летию пожарной службы Беларуси, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Так, с 7.00 ориентировочно до 10.30 движение автобусного маршрута №57 на период закрытия ул. Я. Купалы от ул. Первомайская до просп. Независимости будет организовано по улицам Первомайская, Захарова, Киселева, Куйбышева, Я.Купалы в обоих направлениях. С 10.30 до 11.20 по улицам Смоленская, Ленина, Ульяновская, Бобруйская, Цеткин, просп. Дзержинского в направлении ул. Семашко и по улицам Я.Купалы, Куйбышева, просп. Машерова, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Пулихова - в обратном направлении, с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемых участках.

На период закрытия просп. Независимости от ул. Я. Купалы до ул. Козлова с 10.30 до 12.00 движение маршрутов №100, 115Э, 300Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1119-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1400-ТК, 1547-СК будет организовано по просп. Независимости, улицам Я.Купалы, Куйбышева, просп. Машерова, ул. Красная, просп. Независимости с выполнением на маршрутах №100, 115Э остановочного пункта "Дворец культуры ветеранов" в прямом направлении и по просп. Независимости, улицам Я.Коласа, В. Хоружей, Куйбышева, Я.Купалы, просп. Независимости, с выполнением остановочного пункта "Дом мебели" в обратном направлении. Транспорт маршрутов №1063-ТК, 1152-ТК в это время пройдет по просп. Независимости, улицам Я.Купалы, Куйбышева, просп. Машерова, улицам Красная, В. Хоружей в прямом направлении и по улицам Хоружей, Куйбышева, Я.Купалы, просп. Независимости в обратном направлении; маршрут №1318-ТК - со стороны ул. Червякова по просп. Машерова до остановочного пункта "просп. Независимости" по ул. Козлова в обоих направлениях. Автобусы №18, 26 будут двигаться по улицам Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, просп. Машерова в обоих направлениях, с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

По окончании парада ориентировочно с 11.40 до 12.00 движение пассажирского транспорта через пересечение просп. Независимости с ул. Козлова (автобусные маршруты №18, 19, 26, 901, трамвайные маршруты №3, 6, 11) будет временно приостановлено.-0-