Движение транспорта в Минске скорректируют 19 июля из-за подготовки ко Дню пожарной службы

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 19 июля внесут изменения в работу общественного транспорта в связи с подготовкой к мероприятиям, посвященным 165-летию пожарной службы Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, из-за репетиции парада с 3.00 до 6.00 будут закрыты участки ул. Я. Купалы от ул. Первомайская до пр. Независимости и пр. Независимости от ул. Я. Купалы до ул. Козлова. Автобусы № 100, 115Э, 300Э будут ходить по пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Я. Купалы, пр. Независимости с выполнением остановочного пункта "Дом мебели" (на маршрутах № 100, 115Э) в прямом направлении и по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, ул. Куйбышева, пр. Машерова, ул. Красная, пр. Независимости с выполнением остановочного пункта "Дворец культуры ветеранов" в обратном направлении.

Движение автобусных маршрутов № 19, 901 и трамвайных маршрутов № 3, 6, 11 через пересечение пр. Независимости с ул. Козлова, а также автобусного маршрута №57 по ул. Я. Купалы будет приостановлено на время прохождения колонны в соответствии с указаниями сотрудников Госавтоинспекции.

Как сообщалось, праздничные мероприятия ко Дню пожарной службы пройдут в Минске 21 июля. Гостей праздника ожидают парад пожарной аварийно-спасательной техники и концерт. Для детей спасатели подготовили интересные конкурсы и викторины.

Информация о работе городского пассажирского транспорта в период проведения праздничных мероприятий 21 июля будет опубликована после репетиции парада.-0-