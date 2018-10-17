Движение транспорта в районе вокзала по ул.Бобруйской в Минске закрывается 20-22 октября

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в предстоящие выходные дни закрывается движение всех видов транспорта по ул. Бобруйской в районе пересечения с трамвайными путями, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

На участке будет отключена контактная сеть с 1.30 20 октября до 5.30 22 октября. На это время вносятся изменения в работу маршрутов пассажирского транспорта.

Троллейбусы № 4, 7, 44 со стороны ул. Гусовского будут ходить в прямом направлении по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига до остановочного пункта "Музыкальный театр", в обратном направлении - по ул. К.Цеткин, Кальварийская и далее по действующим трассам. Движение троллейбусов №36 от ДС "Юго-запад" организуется по ул. Голубева, пр. газеты "Звязда", ул. Алибегова, пр. Дзержинского до ст.м. "Михалово" в обоих направлениях с присвоением маршруту номера 36 "ДС Юго-запад - ст.м. Михалово", от ДС "Серебрянка" - по ул. Якубова, Плеханова, пр. Рокоссовского, ул. О.Кошевого, пр. Партизанскому, ул. Аранская, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйской до остановки "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении; в обратном направлении - по ул. Ленинградская, Свердлова, Маяковского, Аранская, пр. Партизанскому, ул. О.Кошевого, пр. Рокоссовского, ул. Плеханова, ул. Якубова с присвоением маршруту наименования №36Д "ДС Серебрянка - Вокзал".

Трассы автобусных маршрутов №46, 78 со стороны ул. К.Цеткин включают ул. Бобруйская, пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова до остановочного пункта "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении; ул. Бобруйской, К.Цеткин в обратном направлении.

Автобусы №115Э и 300Э от АВ "Центральный" будут ходить по ул. Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Я.Купалы, пр. Независимости в прямом направлении; по пр. Независимости, Свердлова, Бобруйская в обратном направлении; автобус №123 - в направлении пл. Независимости по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская, пр. Независимости с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Технологический университет".

Движение автобуса №127 от ул. Ульяновской организуется по ул. Свердлова, Кирова до остановочного пункта "Вокзал" (на пассажирском терминале) в прямом направлении; в обратном направлении - по ул. Ленинградская, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская с выполнением на изменяемом участке остановки "Михайловский сквер", "АВ Центральный"; автобуса №151Э - на участке от ул. Аранской до ул. К.Цеткин по ул. Могилевской, Толстого, Московской с выполнением остановки "Толстого" в обоих направлениях.

Автобусный маршрут №901 от ДС "Дружная" пройдет по ул. Вокзальная, Толстого, Могилевская, Аранская, Маяковского, Свердлова, Бобруйская, Ульяновская в прямом направлении с выполнением на изменяемом участке остановки "АВ Центральный"; в обратном направлении - по ул. Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйская, Московская, Толстого, Вокзальная с выполнением остановочного пункта "Свердлова" на временно оборудованной площадке по ул. Ульяновской перед перекрестком с ул. Свердлова по знакам дорожного движения.

Для компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа пяти электробусов по временному маршруту №950 "Вокзал - ст.м. "Фрунзенская" со следованием по ул. Бобруйская, К.Цеткин, Кальварийская в прямом направлении, по ул. Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал, пр. Независимости, ул. Свердлова, Кирова в обратном направлении.-0-