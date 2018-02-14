Движение транспорта вблизи д.Боровая будет ограничено 15 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта вблизи д. Боровая Минского района будет ограничено 15 февраля, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
С 12.00 до 15.00 на регулируемом пешеходном переходе вблизи деревни в направлении Минска (9-й км автодороги Минск-Витебск) запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств произошедшего здесь ДТП.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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