Движение транспорта временно ограничат вблизи деревень Околица и Анусино Минского района

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта 17 августа будет временно ограничено вблизи деревень Околица и Анусино Минского района в связи с проведением следственных экспериментов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Движение всех видов транспортных средств ограничат в обоих направлениях с 11.00 до 12.00 на 7-м км автодороги Слобода - Паперня, вблизи деревни Околица, а также с 19.00 до 21.10 на 8-м км автодороги Заславль - Петришки - Радошковичи, вблизи деревни Анусино Минского района.

ГАИ просит водителей с пониманием отнестись к этим мероприятиям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-