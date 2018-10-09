9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение троллейбусов на ул.Пономаренко в Минске возобновлено, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ОГАИ Фрунзенского РУВД Татьяна Рак.
Движение было восстановлено около 17.00.
Остановка движения троллейбусов на этом участке дороги в обоих направлениях произошла днем из-за повреждения контактной сети сторонним транспортом. Водитель МАЗа на пересечении улиц Пономаренко и Тимошенко начал двигаться, забыв опустить кузов. В результате он оборвал контактные сети. Они в свою очередь повредили четыре транспортных средства и два светофорных объекта.-0-
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